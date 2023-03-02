Diego Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rivas 27 Mayıs 1987 tarihinde Narón şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Rivas Rego şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rivas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Diego Rivas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Diego Rivas'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2007 yılında Narón Balompié

1 Temmuz 2009 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2011 yılında CD Lugo

27 Temmuz 2012 yılında Elche CF

1 Ağustos 2013 yılında Eibar

23 Ocak 2014 yılında Elche CF

24 Ocak 2014 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2014 yılında Elche CF

27 Ağustos 2014 yılında Albacete

28 Ağustos 2015 yılında CD Guijuelo

16 Ocak 2016 yılında Auckland City

1 Temmuz 2016 yılında Real Murcia

1 Temmuz 2017 yılında Lleida Esportiu

1 Ağustos 2018 yılında Racing Ferrol

Diego Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rivas şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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