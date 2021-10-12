Difana ne demek, TDK'ya göre Difana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Difana ne demek? Difana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi difana kelimesi. Peki difana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre difana nedir, difana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİFANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Difana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Difana kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre difana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üç katlı bir balık ağı

