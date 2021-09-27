Diferansiyel Denklem ne demek, TDK'ya göre Diferansiyel Denklem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diferansiyel denklem ne demek? Diferansiyel denklem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diferansiyel denklem kelimesi. Peki diferansiyel denklem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diferansiyel denklem nedir, diferansiyel denklem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Diferansiyel denklem kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Diferansiyel denklem kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DİFERANSİYEL DENKLEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diferansiyel denklem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre diferansiyel denklem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde bir değişkenin bilinmeyen bir fonksiyonu ve bu fonksiyonun değişkene göre çeşitli basamaklardan türevleri bulunan denklem

