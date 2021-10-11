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Diftonglaşma ne demek, TDK'ya göre Diftonglaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diftonglaşma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diftonglaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diftonglaşma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diftonglaşma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diftonglaşma ne demek, TDK'ya göre Diftonglaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diftonglaşma ne demek? Diftonglaşma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diftonglaşma kelimesi. Peki diftonglaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diftonglaşma nedir, diftonglaşma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİFTONGLAŞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diftonglaşma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre diftonglaşma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diftong durumuna gelme işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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