Dığdığı ne demek, TDK'ya göre Dığdığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dığdığı ne demek? Dığdığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dığdığı kelimesi. Peki dığdığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dığdığı nedir, dığdığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DIĞDIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dığdığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dığdığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Konuşurken `r` leri `ğ` gibi söyleyen (kimse)

