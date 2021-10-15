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Dığdığı ne demek, TDK'ya göre Dığdığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dığdığı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dığdığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dığdığı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dığdığı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dığdığı ne demek, TDK'ya göre Dığdığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dığdığı ne demek? Dığdığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dığdığı kelimesi. Peki dığdığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dığdığı nedir, dığdığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DIĞDIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dığdığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dığdığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Konuşurken `r` leri `ğ` gibi söyleyen (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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