Dığdık ne demek, TDK'ya göre Dığdık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dığdık ne demek? Dığdık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dığdık kelimesi. Peki dığdık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dığdık nedir, dığdık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Dığdık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Dığdık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DIĞDIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dığdık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dığdık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akrabalığın uzak olduğunu anlatan dığdığının dığdığı deyiminde geçen bir söz

