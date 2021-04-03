Diğer Elektrik Tesisatçıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Elektrik Tesisatçıları görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bu grup, aydınlatma ve enerji bakımından kullanılacak akümülatör dizilerini devreye sokan; neon aydınlatma tesisatını yapan; binalarda iletken borularını döşeyerek içlerinden tel geçirenler, sigortaların bakalit kısımlarına izolabant saranlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Elektrik Tesisatçıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektrik Tesisatçıları Maaşları

Diğer Elektrik Tesisatçıları maaşı ortalama aylık 3.660 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 4.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Elektrik Tesisatçıları Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Diğer Elektrik Tesisatçıları Ne İş Yapar?

Diğer Elektrik Tesisatçıları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aydınlatma ve enerji bakımından kullanılacak akümülatör dizilerini devreye sokmak,

b) Neon aydınlatma tesisatını yapmak,

c) Binalarda iletken borularını döşeyerek içlerinden tel geçirmek,

d) Sigortaların bakalit kısımlarına izolabant sarmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Elektrik Tesisatçıları Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileridir.

Diğer Elektrik Tesisatçıları Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Elektrik Tesisatçıları mesleğinin meslek kodu 7411.02 olarak belirlenmiştir

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