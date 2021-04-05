Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bu grup müşterilere yer gösteren, kullanılmış örtüleri ve tabakları masalardan kaldıran, masa ve sandalyeleri tertipleyen misafirler tarafından seçilmek üzere masalara tekerlekli servis arabaları ile ordövr, et ve çerez süren, bardakları yıkayıp kurulayan ve barları temizleyenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler Ne İş Yapar?

Diğer Garsonlar, Barmenler ve İlgili İşçiler, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilere yer göstermek,

b) Kullanılmış örtüleri ve tabakları masalardan kaldırmak,

c) Masa ve sandalyeleri tertiplemek,

d) Misafirler tarafından seçilmek üzere masalara tekerlekli servis arabaları ile ordövr, et ve çerez sürmek,

e) Bardakları yıkamak, kurulamak ve barları temizlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Garsonlar Ve Barmenlerdir.

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler mesleğinin meslek kodu 5131.01 olarak belirlenmiştir

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