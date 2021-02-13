Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 İş İlanları

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler görev tanımı nedir, Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler ne iş yapar, Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Tanımı; Bu grup, otellerin temizlik ve bakım işlerinde gerekli alelade temizlik ve ağır hizmet ifa eden, duvar ve tavanları sünger, sabunlu veya eczalı su ile temizleyen; otelin hol ve koridorlarını süpürmek, paspaslamak ve tozunu almak suretiyle tertipli ve temiz bulunduran; otel, büro, topluma mahsus bina veya diğer müesseselerde mermer eşyayı silen, temizleyen; aydınlatma armatürlerini temizleyen, parlatan; bina etrafındaki sahaları ve bina dahilindeki odaları ve müştemilatı süpürenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış gündelikçi ve temizleyici ve ilgili kişilerdir.

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama aylık 3000 - TL'dir. En düşük Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar olmak yeterli olmaktadır.

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Ne İş Yapar?

a) Otellerin temizlik ve bakım işlerinde gerekli alelade temizlik ve ağır hizmet işlerini yapmak,

b) Duvar ve tavanları sünger, sabunlu veya eczalı su ile temizlemek,

c) Otelin hol ve koridorlarını süpürmek, paspaslamak ve tozunu almak suretiyle tertipli ve temiz bulundurmak,

d) Otel, büro, topluma mahsus bina veya diğer müesseselerde mermer eşyayı silmek, temizlemek,

e) Aydınlatma armatürlerini temizlemek ve parlatmak,

f) Bina etrafındaki sahaları ve bina dahilindeki odaları müştemilatı süpürmek,

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler mesleğinin meslek kodu 9112.02 olarak belirlenmiştir

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