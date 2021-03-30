Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler Maaşları, İş İlanları

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Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) bu grup çeşitli malzemelerden yararlanarak elle post dolduran, başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Palmiye lifi, saz veya benzeri maddelerden ayakkabı yapmak,

b) Kağıt yüzeylerine zamk sürmek,

c) Hediyelik eşya kutularına etelajlık kumaş kesmek ve yerlerine takmak,

d) Istampaların yastıklarını imal etmek,

e) Kağıttan valsler yapmak,

f) Bağırsaktan nota telleri imalinde bağırsakları elle temizlemek, kesmek, bükmek, germek, cilalamak ve muamele etmek,

g) Deri şeritlerinden veya yumuşak malzemelerden elle örüp işlemek suretiyle düğmeler yapmak,

h) Krokisini veya şartnamesini takip ederek kesmek, alıştırma ve takma işleri için elle ağaç veya metalden oyuncak yapmak,

i) Bez astara saç demetleri tespit edip numunesine göre peruka imal etmek,

j) Kağıt veya kaba kağıtları zift veya asfaltla muamele etmek,

k) Tekstil maddelerini yağlarla su geçirmez hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubun içindedir.

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları meslek grubu içindedir.

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) mesleğinin meslek kodu 7319.01 olarak belirlenmiştir

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