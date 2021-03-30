Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler Maaşları, İş İlanları

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) görev tanımı nedir, ne iş yapar? Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler çeşitli malzemelerden yararlanarak makinelerle post dolduran ve imal edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Öğütülmüş kireç veya çamur karışımını metal kalıplarda presleyerek yağlı kalem veya renkli tebeşir haline getiren otomatik makineleri kullanmak,

b) Kömür tozu ve zifti karıştırıp presleyerek briket kömürü imal etmek,

c) Tabi mantarı kesip çeşitli ebatta mantar ve tıpa yapan bir makineyi çalıştırmak,

d) Bağırsaktan nota telleri imalinde bağırsakları makineyle temizlemek, kesmek, bükmek, germek, cilalamak ve muamele etmek,

e) Deri şeritlerinden veya yumuşak malzemelerden makine ile örmek suretiyle düğmeler yapmak,

f) Krokisini veya şartnamesini takip ederek kesmek, alıştırma ve taka işleri için makineli takımlarla ağaç veya metalden oyuncak yapmak,

g) Fotoğraf camlarını filmlerini kaplayan, astarlayan ve kesen makineleri kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri meslek grubundadır.

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) mesleğinin meslek kodu 8189.06 olarak belirlenmiştir

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