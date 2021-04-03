Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bu grup, kimyasal mamüllerin işlenmesinde kullanılan elektrolotik hücrelere nezaret edenler, kimyasal mamuller istihsalinde kimyasal maddeleri yıkayanlar, kurşunu sülyen yapmak üzere okside edenler, üstübeç yapmak için kurşunu asit veya hareretle muamele edenler, zamk, kola, nişasta ve glikoz hazırlayanlar, gliserin imal edenler, sabun ve deterjan imalinde yer alan işleri yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama aylık 3.650 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler Ne İş Yapar?

Diğer Kimyasal İşlemciler ve İlgili İşçiler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kimyasal mamüllerin işlenmesinde kullanılan elektrolotik hücrelere nezaret etmek,

b) Kimyasal mamuller istihsalinde kimyasal maddeleri yıkamak,

c) Kurşunu sülyen yapmak üzere okside etmek,

d) Üstübeç yapmak için kurşunu asit veya hareretle muamele etmek,

e) Zamk, kola, nişasta ve glikoz hazırlamak,

f) Gliserin imal etmek,

g) Sabun ve deterjan imalinde yer alan işleri yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler mesleğinin meslek kodu 8131.44 olarak belirlenmiştir

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