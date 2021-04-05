Diğer Kursiyer Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Kursiyer görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, görev ve sorumluluklarını gerçekleştiren kişidir.

Diğer Kursiyer Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Kursiyer Maaşları

Diğer Kursiyer maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Kursiyer Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Diğer Kursiyer Ne İş Yapar?

Diğer Kursiyer; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Kursiyer Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Mesleklerdir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mesleklerdir.

Diğer Kursiyer Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Kursiyer mesleğinin meslek kodu 9901.04 olarak belirlenmiştir

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