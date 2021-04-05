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Diğer Kursiyer Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Kursiyer, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, görev ve sorumluluklarını gerçekleştiren kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Diğer Kursiyer Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Kursiyer görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, görev ve sorumluluklarını gerçekleştiren kişidir.

Diğer Kursiyer Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Kursiyer Maaşları

Diğer Kursiyer maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Diğer Kursiyer İş İlanları Taraması İçin Tıklayın

Diğer Kursiyer Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Diğer Kursiyer Ne İş Yapar?

Diğer Kursiyer; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Kursiyer Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Mesleklerdir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mesleklerdir.

Diğer Kursiyer Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Kursiyer mesleğinin meslek kodu 9901.04 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Kursiyer maaşlarına ek sizlerde Diğer Kursiyer mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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