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Diğer Mobilya İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Mobilya İşçileri Bu grup, bilardo masaları yapan, tahta ayakkabı veya kutu (ambalaj kafesleri veya sandıkları dışında) imal edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Diğer Mobilya İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Mobilya İşçileri görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bu grup, bilardo masaları yapan, tahta ayakkabı veya kutu (ambalaj kafesleri veya sandıkları dışında) imal edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Mobilya İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Mobilya İşçileri Maaşları

Diğer Mobilya İşçileri maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük Diğer Mobilya İşçileri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Diğer Mobilya İşçileri İş İlanları İçin Tıklayın

Diğer Mobilya İşçileri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim

Diğer Mobilya İşçileri Ne İş Yapar?

Diğer Mobilya İşçileri  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Bilardo masaları yapmak,
b)    Tahta ayakkabı veya kutu (ambalaj kafesleri veya alelade ambalaj sandıkları dışında) imal etmek

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Mobilya İşçileri Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubu oluşturmaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana gruptur.

Meslek Grubu:

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubunu oluşturmaktadır.

Diğer Mobilya İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Mobilya İşçileri mesleğinin meslek kodu 7522.05 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Mobilya İşçileri maaşlarına ek sizlerde Diğer Mobilya İşçileri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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