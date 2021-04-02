Diğer Öğretmenler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Öğretmenler Maaşları, İş İlanları

Diğer Öğretmenler görev tanımı nedir, Diğer Öğretmenler ne iş yapar, Diğer Öğretmenler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Öğretmenler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Öğretmenler öğrencilere özel dersler veren, çalışan anne-baba ve öğretmenlerin güçlüklerini yenmekte yardım etmek üzere evleri ziyaret eden sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yaparak öğrenimsel terapi yapan kişilerdir

Diğer Öğretmenler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Öğretmenler Maaşları

Diğer Öğretmenler maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Diğer Öğretmenler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Öğretmenler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Öğretmenler Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Lisans mezunu olmaları gerekir.

Ne İş Yapar?

Diğer Öğretmenler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meslek veya iş idaresi ile ilgili okul ve müesseselerde gençlere ve yetişkin kimselere edinmiş oldukları bilgileri geliştirecek ve yenileyecek tarzda dersler vermek,

b) Üniversite seviyesinin altında özel ders vermek,

c) Geliştirici eğitim kuruluşlarına devam eden çocuklara, skolastik davranışa ait kişilik programları olan okul çocuklarına öğretmenlik yapmak,

d) Çalışan anne-baba ve öğretmenlerin güçlüklerini yenmekte yardım etmek üzere evleri ziyaret etmek,

e) Hastane ve kliniklerde hastalar için rehabilitasyon grubu ile işbirliği yaparak öğrenimsel terapi çalışması yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları meslek ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları meslek grubundadır.

Diğer Öğretmenler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Öğretmenler mesleğinin meslek kodu 2359.02 olarak belirlenmiştir

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