Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Servis İşçileri Maaşları, İş İlanları

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Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Tanımı; Bu grup ayakkabıları temizleyen ve boyayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Maaşları

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) maaşı ortalama aylık 2826 - TL'dir. En düşük Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) maaşı 2826 -TL, En yüksek ise 2826 - TL'dir. Ayakkab boyacısı olarak nitelendirebileceğimiz bu meslekte çalışanlar bilindiği üzere herhangi bir işverene bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmaktadır ve günlük kazançları iş yapılan mekana, zaman dilimine vb faktörlere göre değişmektedir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Ne İş Yapar?

a) Ayakkabıları temizlemek ve boyamak

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) mesleğinin meslek kodu 9510.01 olarak belirlenmiştir

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