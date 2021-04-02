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Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri, üniversitelerde öğrencilere çeşitli konularda ders veren, öğrencilere belirli bir ehliyete sahip olabilmeleri için ne gibi konular seçmeleri gerektiğini açıklayan başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Üniversite seviyesindeki öğrencilere reklamcılık, aile planlaması, adli tıp, toplum kalkınması, bilgisayar ve programlama, kooperatifçilik, ev ekonomisi, endüstriyel planlama, kütüphanecilik, pazarlama, meteoroloji, müzik, sanat ressamlığı, heykelcilik, denizcilik, kamu yönetimi, satış metotları, sosyal refah, telekomünikasyon hizmetleri, ticari sendikalaşma ve gençlik kuruluşları gibi konularda ders veren, öğrencilere belirli bir ehliyete sahip olabilmeleri için ne gibi konular seçmeleri gerektiğini açıklayan başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri Maaşları

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri İş İlanları Taraması İçin Tıklayın

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu alanda kariyer sahibi olabilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri Ne İş Yapar?

Diğer Üniversite ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)     Üniversite seviyesindeki öğrencilere reklamcılık, aile planlaması, adli tıp, toplum kalkınması, bilgisayar ve programlama, kooperatifçilik, ev ekonomisi, endüstriyel planlama, kütüphanecilik, pazarlama, meteoroloji, müzik, sanat ressamlığı, heykelcilik, denizcilik, kamu yönetimi, satış metotları, sosyal refah, telekomünikasyon hizmetleri, ticari sendikalaşma ve gençlik kuruluşları gibi konularda ders vermek,
b)    Öğrencilere belirli bir ehliyete sahip olabilmeleri için ne gibi konular seçmeleri gerektiğini açıklayan   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır. 

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanlarıdır.

Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri mesleğinin meslek kodu 2310.42 olarak belirlenmiştir

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