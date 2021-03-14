Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında ağlık çalışanlarına dijital mektup gönderebileceklerini ifade etti. Peki Dijital mektup nedir? | Dijital mektup nasıl gönderilir? | Lütfen Platformu nedir? İşte ayrıntılar...

DİJİTAL MEKTUP NEDİR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür edilmesini teşvik amacıyla kurulmuş olan bir mecra olan dijital mektup ile vatandaşlar,v sağlık çalışanları ile hastanelere teşekkür edebilecek ve mektuplar çalışanlara dijital olarak ulaştırılacak.

Söz konusu internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Dijital Mektup, salgın sürecinde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür edilmesini teşvik eden bir mecradır. Mart 2020 tarihinden itibaren salgınla mücadelede aktif rol oynayan sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimize teşekkür etmek için oluşturulan Dijital Mektup çalışması sayesinde, mektuplarınız sağlık çalışanlarımıza dijital olarak ulaştıracaktır."

DİJİTAL MEKTUP NASIL GÖNDERİLİR?

1. Mektup metnini zarfın içerisinde bulunan kâğıda yazınız.

2. Mektubu tamamladıktan sonra “GÖNDER” butonuna tıklayınız.

3. Açılan formda talep edilen bilgileri doldurunuz.

4. Mektubunuzu tüm sağlık çalışanlarına ya da kuruma gönderebilirsiniz

5. Son olarak gönder tuşunu tıklayınız.

Mektubunuz alıcı kuruma iletildiğinde size bir bilgi e-postası gönderilecektir.

Sağlık çalışanlarını düşündüğünüz ve teşekkür ettiğiniz için Lütfen Platformu olarak minnettarız.

LÜTFEN PLATFORMU NEDİR?

Lütfen Platformu, temel değerlerimiz olan sorumluluk, yardımseverlik, adalet, öz güven, liderlik, dostluk, doğruluk, sabır, saygı, öz denetim başlıklarında topluma yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından bağımsız bir yapıda kurulmuştur.

Salgın döneminin hem bireysel hem de toplumsal anlamda sorumluluk almamız gerektiği gerçeğinden yola çıkan Lütfen Platformu, salgın döneminde farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.