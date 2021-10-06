Dikenli teller üzerinden ABD askerine verilmişti! Afgan bebekten haber geldi!

Taliban'ın yönetime gelmesiyle yaşanan kaos ortamından binlerce insanın kaçmaya çalıştığı sırada Afgan bebek Hamid Karzai'nin Havalimanı'nda tel örgü üzerinden ABD askerlerine teslim edilmesi dünya gündeminin manşetlerinde yerini aldı.Afgan bebeğin Arizona'da yaşadığı ortaya çıktı.

Havaalanındaki kaos ortamında dikenli tellerin üzerinden ABD askerlerine teslim edildiğinde sadece 17 günlük olan Liya ve ailesi şimdi Arizona'da yaşamlarına devam ediyor.

Liya'nın babası Hameed'in, beş yıl boyunca ABD ordusunda tercüman ve danışman olarak çalışması onu Taliban'ın hedefine sokmuştu. Independent'a göre de, Ağustos ayında ABD vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yardım etti.

''BEBEĞİMİZİ İLK KEZ O ANDA KUCAĞIMA ALDIM''

Hameed o günleri şöyle anlattı: "İnsanların öldürüldüğüne veya kaybolduğuna dair istihbarat aldık. Bir gün benim de evime gelineceğini biliyordum ve zamanla yarışıyorduk. Bebeği güvenli bir yere götürmek için çaresizce ve kalabalığın içinde ezilerek öldürüleceğinden endişelenerek, onu çitin üzerine kaldırdım ve bir ABD askerinden yardım istedim. Ağustos boyunca havalimanında kalıyordum. Bebeğimi görememiştim. Kızımı ilk kez eşim Sadia'nın kucağında havalimanına gelince gördüm. Ben de bebeğimi ilk kez o anda kucağıma alabilmiştim. Taliban, havalimanı girişinde eşimden tüm birikimimizi almış. Tek çarem kalkan bir uçağa binmekti."

''BURADA GELECEK KURMAYA ÇALIŞIYORUZ''

"Hayatımıza sıfırdan başlamamız gerekiyor" diyen Hameed, ''Burada bir gelecek kurmaya çalışıyoruz ama birçok aile çocuklarıyla hala Afganistan'da sıkışıp kalmış durumda aklımız onlarda'' şeklinde konuştu.