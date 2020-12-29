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  3. İzmir'de düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Dikili ilçesinde orijinal içki şişelerine doldurularak sahte alkol satışı yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'de düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirildi

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşının yaklaşması sebebiyle gelişebilecek sahte alkol üretimi ve kaçakçılığının önüne geçilebilmek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, sorumluluk bölgesinde kaçak alkol satış faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları araştırmalar neticesinde Çandarlı Mahallesinde orijinal şişelere doldurularak sahte alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri Dikili Cumhuriyet Başsavcılığından alına arama kararına istinaden Ş. K. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada 10 adet 70 cl'lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 3 adet 50 cl'lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 1 adet 50 cl'lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde viski olduğu değerlendirilen sıvı, 6 adet alkol yapımında kullanılan likit kit, 6 adet 5 lt'lik bidonlarda etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi Ş.K isimli şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldığı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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