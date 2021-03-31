Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dikiş Makinesi Operatörü (Kumaş), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, konfeksiyon ürünleri imalatında, dikiş makinesi ve yardımcı aparatları kullanarak ürün parçalarını birleştirme ve her türlü dikiş işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş Maaşı Ne Kadar? 2021 Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş Maaşları

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş Ne İş Yapar?

Dikiş Makinesi Operatörü (Kumaş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Dikiş makinesini temizlemek,

b) Çavanozu (mekik yatağını) yağlamak, makine kayış gerginliğini kontrol etmek ve düz bıçaklı makinelerin bıçağını değiştirmek,

c) İğne, iplik, anten sistemi , meto (sıralama), mekik ve masura kontrolü yapmak, ipliğin tansiyon ayarını yapmak,

d) Yardımcı aparatları takmak/değiştirmek,

e) Birleştirilecek parçaların kontrolünü yapmak,

f) Makineye iplik takmak/değiştirmek,

g) Makineyi çalıştırmak ve dikiş ayarlarını kontrol etmek,

h) Kumaşı makineye vererek dikiş başı ve sonunda zig zag yapmak,

i) Makine karter yağını ve siperlikleri kontrol etmek ve dizlik ayarı yapmak,

j) Makine arızalarını yetkiliye bildirmek,

k) Yapılan işin dikiş kontrolünü yapmak,

l) Dikiş hatalarını gidermek ve önemli hataları yetkiliye bildirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş mesleğinin meslek kodu 8153.08 olarak belirlenmiştir

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