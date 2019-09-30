Dikkat! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak...

EPDK'nın bugün saat 13'te gerçekleştirdiği toplantı sonrası elektrik fiyatı zamlandı. Toplantıda maliyet artışları değerlendirildi ve 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 artmasına karar verildi.

31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLMASI BEKLENİYOR!

Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.

Elektriğe, en son 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ’ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, “toptan” olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20.5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış 70 oldu.