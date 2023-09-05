Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!

Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm! Cilt kırışıklıklarına son veren bu mucizeyi tahmin ettiniz mi? Kolajen, vücuda güç ve esneklik kazandırma konusunda son derece başarılı bir ürün.

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Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!

Cilt kırışıklıklarına son veren bu mucizeyi tahmin ettiniz mi? Kolajen, vücuda güç ve esneklik kazandırma konusunda son derece başarılı bir ürün. Kolajenin bir kısmını kendisi üreten insan vücudu bir noktadan sonra bunu dışarıdan almaya mecbur kalır. İşte burada sizlerin beslenme alışkanlığı devreye girer.

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Yaş ilerledikçe vücut yeterince kolajen üretemez ve bunun bir yerden desteklenmesi gerekir. İşte kolajen bakımından yoğun olan yiyecekler ile sizler de vücudunuzu güçlendirebilir ve daha esnek bir vücuda kavuşabilirsiniz. Üstelik cildinizin de esnemesini sağlayan kolajen, bu sayede ciltte yer alan kırışıklıkların da giderilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Bol Bol Bu Yiyecekleri Yiyin

  • Et
  • Tavuk
  • Balık
  • Yumurta
  • Yeşil Sebzeler
  • Sarı ve Turuncu renkli meyveler
  • Sarı ve turuncu renkli sebzeler
  • Sülfür içeren gıdalar
  • Kırmızı meyveler
  • Kuruyemişler
  • Süt ürünleri

Cildin daha iyi bir görünüme kavuşması için kolajen alması şart. Kolajeni ise yukarıdaki gıdalardan temin edebilirsiniz. Bunun yanında cildinizin daha parlak bir şekilde görünmesi için mutlaka ölü deri temizliği yapmalısınız. Bunun için de özel ürünler kullanabileceğiniz gibi güzellik merkezine de gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

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Kolajenin Görevi Nedir?

Kolajen, vücudumuzdaki bağ dokuyu yeniler ve güçlendir. Doku, organ ve diğer yapılara sağlamlık, esneklik, direnç kazandırır. Özellikle cilt/deri, saç, tırnak, kas, kemik ve kıkırdak gibi dokularda bulunur. Bu nedenle kolajenin azalmasına bağlı olarak bu dokular olumsuz etkilenir.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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