Şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinin artmasına karşın daha önce sarf ettiği ”Kadınlar erkeklerin bir adım gerisinde olmak zorunda” sözü dolayısıyla tepki çeken ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç bu kez de adından söz ettirecek bir paylaşıma imza attı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'a küfreden ve kadınlara yönelik skndal sözler kullanan Murat Övüç, Gökay Kalaycıoğlu ve Tuğba Özay’ın sunuculuğunu üstleneceği ödül töreni öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ünlü sosyal medya fenomeni, ”Kadın Haklarına En Duyarlı Fenomen Ödülü” şeklinde bir görsel paylaştı. Bu durum halkın gözünden düşen Murat Övüç'ün imaj düzeltme çabası olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce söylediiği “Kadın erkeğin bir adım arkasında durmak zorunda” sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Magazin gündemini aykırı çıkışlarıyla meşgul eden Murat Övüç, bu sözleri sonrası sosyal medyada tepkiyle karşılaşınca sahneleri iptal edilmişti.

Kadına yönelik şiddeti teşvik eden sözler sarf eden Murat Övüç dün sosyal medyaya düşen bir görüntü ile gündem olmuştu.

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün internete düşen görüntüsünde; eski basketbolcu Zaza Enden tarafından sıkıştırılması dkkat çekmişti. Murat Övüç, Zaza Enden'e “Annem ölsün demedim, o benim ablam” diye yalvarmıştı.

Marmaris’te tatil yapan Murat Övüç, eski basketbolcu Zaza Enden tarafından tokatlandığı o anlar için kendi sosyal medya hesabından espri yaptıkları yönünde bir açıklama yapmıştı.

Sosyal medyada gündem olan video paylaşımlarında hem Murat Övüç’ün hem de menajeri Eyüp Kar’ın korktuğu görülüyordu.

Eski basketbolcu Zaza Enden’in Murat Övüç'e karşı bu tutumu ise sporcu kimliğine uygun hareket etmediğini net bir şekilde göstermiş oldu. Enden'in Övüç'ü tehdit etmesi sosyal medyada eleştirilmesine neden olmuştu

İşte o görüntü:

Bu görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası Murat Övüç'ün bir süre önce ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’a küfür ettiği için böyle bir olayla karşılaştığı iddia edilmişti.

Oysa eski basketbolcu Zaza Enden‘in eşine küfür ettiği iddiasıyla Murat Övüç'e tehditler savurduğu öğrenilmişti.

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Yeşil Salkım'a ettiği hakaretten sonra da yakın arkadaşı Seyhan Soylu’ya küfür ettiği iddia edilmişti.

Sosyal medyadan sanatçılara ve pek çok kişiye hakaret eden Murat Övüç, kendisini takip eden pek çok kişiye kötü örnek teşkil ediyor. Özellikle kadınlarla ilgili açıklamaları başına dert olan Övüç’ün en azından kariyerinin daha fazla tehlikeye düşmemesi için davranışlarını değiştirmesi gerektiği şeklinde yorumlar yapılıyor.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç sahne aldığı bir mekanda daha önce tartışma yaşadığı Yeşim Salkım'a küfürler yağdırmıştı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da bunun üzerine o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Yorum sizin" ifadesini kulanmıştı.

Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan videosuyla Yeşim Salkım ile tartışma yaşayan Murat Övüç sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. Salkım'a cinsiyetçi küfürler eden Murat Övüç'ün bu anları kendisini izlemeye gelen vatandaşlar tarafından kayda alınmıştı.

Övüç'ün bu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Yeşim Salkım; "Yorum sizin nerede mağdur kadın var ben yanındayım diyen bu zavallı sizlere emanet ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım şimdi Murat Övüç, keşke o ağzından çıkanı duysan unutma kontrolsüz güç güç değildir bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, 2 Ağustos'ta Antalya'da sahne alan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün kendisine toplum içinde aleni şekilde hakaret ettiğini gerekçe göstererek avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok'un sunduğu suç dilekçesinde Murat Övüç'ün söz konusu hakareti 3 kez tekrarladığı belirtilmişti. Dilekçede kullanılan sözün Yeşim Salkım'ın onur, şeref ve saygınlığının rencide eder nitelikte olduğu ifade edilmişti.

Suç duyurusunda Murat Övüç'ün elinde mikrofonla, herkesin duyacağı şekilde küfür etmesi ile ilgili "Hakaret" suçundan cezalandırılması istenilmişti. Bunun dışında ise Avukat Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok, Murat Övüç hakkında uzaklaştırılma kararı talep etmişti.

İstanbul 1. Aile Mahkemesi de Övünç hakkında korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. Ayrıca mahkeme bu konuyla gündem oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Seyhan Soylu hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı almıştı.

Avukat Merve Uçanok, uzaklaştırma kararının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Uçanok açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Müvekkilemiz Yeşim Salkım'a yönelik Murat Övünç isimli şahsın yapmış olduğu alenen hakaretle ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. Hem suç duyurusunda bulunduk hem de ilgili şahıs hakkında ve bu konuyla gündem oluşturmaya çalışan Seyhan Soylu isimli şahıs hakkında tedbir kararı çıkarttık. Bundan sonraki süreçte takdir mahkemenin olup tüm kadınlar adına bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadını yeren, küçük düşüren yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her eylemin karşısındayız. Bu nedenle bu dosyanın emsal teşkil etmesini ve artık kadın üzerinden mizah, şov yapılmamasını temenni ediyoruz."

ZAZA ENDEN KİMDİR?

28 Mayıs 1976 tarihinde Gürcistan Tiflis'te dünyaya gelen profesyonel güreşçi ve basketbolcudur. 2.06 metre boyunda ve 115 kg ağırlığındadır. 'Tatu' lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye gelmiş ve burada Türk vatandaşlığı almıştır. 2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşmiştir. Yaşanan olay sonrası 'Zaza Enden'in eşi kim?' sorusu merak edilirken, Zaza Enden'in eşi Işıl Enden olduğu öğrenildi.

18 Ekim 2018 tarihinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı belirlenmişti.

Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirmişti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına almıştı.

Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Zaza Enden'in oynadığı takımlar

1993-1995 Darüşşafaka

1995-2003 Fenerbahçe

2003-2004 Chalon Basket

2004-2005 Tekelspor

2005-2006 Mersin BB

2006-2008 Akçakoca Poyraz

2008-2009 Gebzespor