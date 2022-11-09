Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin döndüğü tahıl koridoru anlaşması ve Ukrayna ile müzakere konularında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası dünyada baş gösteren tahıl sorunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle çözülmüştü. Daha sonra Ukrayna ordusunun 29 Ekim’de Rusya’nın Karadeniz Donanması'na ait gemi ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini öne süren Rusya anlaşmayı askıya almıştı. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar araya girerek Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş ve Rusya yeniden anlaşmayı uygulamaya başlamıştı.

Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmaya dönmesi hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, açıklamalarda bulundu.

Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!

Anlaşmanın hazırlanışı itibariyle Ukrayna tahılının yanı sıra Rus tahılının da dünya pazarına sunulması yönünde karar alındığını ancak bu kararın ABD ve Avrupa Birliği (AB) ambargoları nedeniyle hala uygulanamadığını belirten Zaharova, "Bunun böyle bir paket olduğunu hatırlatmakta fayda var. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'te bunu böyle görüyordu ve hala da böyle gördüğünü umuyoruz. Tahıl anlaşmasının Rusya kısmında hala ilerleme kaydedilmediği için üzgünüz. ABD ve AB gübre ve tarım ürünlerimizin dünya pazarlarına çıkışını engellemeye devam ediyor. Tahıl anlaşmasının uzatımı sırasında bunu dikkate alacağız" dedi.

Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!

RUSYA'NIN ABD İLE TEMASI VAR MI?

Rusya ile ABD arasında gizlice müzakerelerin sürdüğü iddialarına ilişkin konuşan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığının, büyükelçilerin temasları haricinde hiçbir teması olmadığını dile getirdi.

Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!

RUSYA, KUZEY KORE'DEN SİLAH ALDI MI?

Rusya'nın, Ukrayna saldırıları için Kuzey Kore'den silah aldığı yönünde ABD tarafından dillendirilen iddiaları yalanlayan Zaharova, "ABD'li temsilcilerin baştan sona söylediği her şey yalan olduğu için bu da Batı'nın, Rusya için yaydığı yeni bir spekülasyon. Bu iddialar için anlaşılabilir bir gerekçe ve delil sunulamadı ve sunulamaz" şeklinde konuştu.

Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!

UZAYDA SİLAH YARIŞI

Zaharova ayrıca, uzayda silah yarışının önlenmesi konusunda Washington yönetiminin isteksiz olduğunu söyledi.

Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!

UKRAYNA İLE MÜZAKERE OLACAK MI?

Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını dile getiren Zaharova, "Bunları hiçbir zaman reddetmedik. Şu anki gerçeklikleri de gözeterek elbette bunu yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

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