Yaşlı babasını darbederek öldürdüğü düşünülen kadın, yaka paça gözaltına alındı

Olay İzmir Tire'nin Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. 79 yaşındaki babası H.G. ile birlikte köydeki evlerinde yaşayan 49 yaşındaki M.G., başka köylerinde akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi. Kadının söyledikleri üzerine akrabaları, M.G.'nin kardeşini arayarak babalarını kontrol etmesi için evlerine gitmesini istedi. Babasının evine giden A.G., başında darp izleri bulunan yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Babasını o halde gören A.G.'nin 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri yaşlı adamın akrabalarının evine giden kızı M.G.'yi babasını darbederek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.