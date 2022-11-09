Oyun kötü sonla bitti! 6 yaşındaki çocuk bıçağı gözüne sapladı

Alınan bilgiye göre olay, Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evin bahçesinde anne S.İ. çalışırken 6 yaşındaki kızı Esra, eline aldığı bıçakla oyun oynadı.
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Esra İ., oyun oynadığı sırada bıçağı gözüne sapladı. Çığlık seslerinin duyarak koşarak eve giren anne S.İ., gözüne bıçak saplanan çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Anne S.İ., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Durumu ağır olan küçük kız buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.