Noterde işlem yaptırırken ölü olduğunu öğrendi! Sistemde vefat etti olarak görülen genç neye uğradığını şaşırdı!

İstanbul'da yaşayan Koray Başpınar, çalınan plakasının yerine yenisini çıkarttırmak için gittiği noterde "Sistemde ölü görünüyorsun" cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı.

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Noterde işlem yaptırırken ölü olduğunu öğrendi! Sistemde vefat etti olarak görülen genç neye uğradığını şaşırdı! 1

İstanbul'da yaşayan Koray Başpınar, bir sabah motosikletini paramparça ve plakası çalışmış bir halde buldu.

Plakası çalınan Başpınar hemen işlem yaptırmak üzere notere gitti. Fakat genç adam, noterde öğrendikleriyle neye uğradığına şaşırdı.

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