HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Noterde işlem yaptırırken ölü olduğunu öğrendi! Sistemde vefat etti olarak görülen genç neye uğradığını şaşırdı!
İstanbul'da yaşayan Koray Başpınar, çalınan plakasının yerine yenisini çıkarttırmak için gittiği noterde "Sistemde ölü görünüyorsun" cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Yüksek dozda ilaç enjekte ederek yüzlerce hastasının ölümüne neden olan hemşire: Ölüm Meleği Charles Cullen
Çok Okunanlar
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"