Sivas'ta tüyler ürperten kaza İki aracın arasına sıkışan genç, korkunç bir son yaşadı!

Edinilen bilgilere göre olay Mevlana Mahallesi'nde 1. Sokak'ta meydana geldi. Caner Gülhan (24) bilinmeyen bir nedenle 38 ABN 287 plakalı Fiat marka otomobil ile park halindeki 38 AET 119 plakalı Fiat marka otomobilin arasında sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk tespiti sonrası talihsiz vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri ise hayatını kaybeden vatandaşı yapılan çalışmalar sonucunda kurtardı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden vatandaşın yakınlarına haber verilmesi sonrası olay yerine gelenler yakınları yaşanan olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Emniyet ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.