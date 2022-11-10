Mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki çocuk işçi, fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti!

Korkunç olay Hatay’ın Erzin ilçe meydana geldi. Dün 22:00 sıralarında bir narenciye fabrikasında çalışan 14 yaşındaki D.N.S., kıyafetinin paketleme makinesine sıkışması sonucu ağır yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çalışanların 112 Acil Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza ilk müdahalelerde bulundu. 14 yaşındaki D.N.S., yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.