Mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki çocuk işçi, fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti!

Hatay'da mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, fabrikada makineye sıkışarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YAYINLAMA
Google News

Korkunç olay Hatay’ın Erzin ilçe meydana geldi. Dün 22:00 sıralarında bir narenciye fabrikasında çalışan 14 yaşındaki D.N.S., kıyafetinin paketleme makinesine sıkışması sonucu ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışanların 112 Acil Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza ilk müdahalelerde bulundu. 14 yaşındaki D.N.S., yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"
Noterde işlem yaptırırken ölü olduğunu öğrendi! Sistemde vefat etti olarak görülen genç neye uğradığını şaşırdı!
Noterde işlem yaptırırken ölü olduğunu öğrendi! Sistemde vefat etti olarak görülen genç neye uğradığını şaşırdı!
Sivas'ta tüyler ürperten kaza İki aracın arasına sıkışan genç, korkunç bir son yaşadı!
Sivas'ta tüyler ürperten kaza İki aracın arasına sıkışan genç, korkunç bir son yaşadı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"
Noterde işlem yaptırırken ölü olduğunu öğrendi! Sistemde vefat etti olarak görülen genç neye uğradığını şaşırdı!
Noterde işlem yaptırırken ölü olduğunu öğrendi! Sistemde vefat etti olarak görülen genç neye uğradığını şaşırdı!
Sivas'ta tüyler ürperten kaza İki aracın arasına sıkışan genç, korkunç bir son yaşadı!
Sivas'ta tüyler ürperten kaza İki aracın arasına sıkışan genç, korkunç bir son yaşadı!
Yaşlı babasını darbederek öldürdüğü düşünülen kadın, yaka paça gözaltına alındı
Yaşlı babasını darbederek öldürdüğü düşünülen kadın, yaka paça gözaltına alındı
Son Haberler
Son dakika | A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosu açıklandı! Kadroda sürprizler var
Son dakika | A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosu açıklandı! Kadroda sürprizler var
Mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki çocuk işçi, fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti!
Mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki çocuk işçi, fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti!
Şirin Payzın'ın skandal cümlelerine Süleyman Soylu'dan tepki! "Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları..."
Şirin Payzın'ın skandal cümlelerine Süleyman Soylu'dan tepki! "Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları..."
Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!
Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!
Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!
Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!
Ölüm eğlenirken geldi! Küçük çocuk, salıncağın ipinin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti
Ölüm eğlenirken geldi! Küçük çocuk, salıncağın ipinin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Meral Akşener'in adaylık çağrısına Mansur Yavaş'tan cevap! "Kendi başıma çıkıp aday olmam"
Meral Akşener'in adaylık çağrısına Mansur Yavaş'tan cevap! "Kendi başıma çıkıp aday olmam"
Bebek Sahili'nden sonra şimdi de Pendik meydan! Genç çift kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi!
Bebek Sahili'nden sonra şimdi de Pendik meydan! Genç çift kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi!
Fatih'te tüyler ürperten görüntüler! Çöplerin arasında kafatası ve kemikler bulundu!
Fatih'te tüyler ürperten görüntüler! Çöplerin arasında kafatası ve kemikler bulundu!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"