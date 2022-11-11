2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! "Fakir yaşamalarını istemedim"

21 Mayıs'ta iki çocuğunu vahşice öldüren, eşini de öldürmeye teşebbüs eden Ukrayna adam yargılanmaya başladı. Duruşmada ilk savunması okunan adamın ifadeleri kan dondurdu.

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2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! "Fakir yaşamalarını istemedim"

21 Mayıs'ta Antalya'da 2 çocuğunu kasti bir şekilde bıçaklayarak öldüren, eşini de öldürmeye teşebbüs eden Ukraynalı adam yargılanmaya başladı. Mahkeme duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katılan Ukraynalı baba, psikolojisinin halen kötü olduğunu ve kendine gelemediğini söyledi. Olayın yaşanmasının ardından polise verdiği ilk ifadesi okunan adamın, "Önce kızımın boğazını kestim. Sonra oğlumu bıçakladım. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı. Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi" dediği öğrenildi.

2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! Fakir yaşamalarını istemedim

"HALA KENDİMDE DEĞİLİM"

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen ilk duruşmaya çocukların annesi müşteki Yulia Navrotska katılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan duruşmaya salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Oleksiy N (38) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden katıldı. Sanık Oleksiy N. olayı hatırlamadığını söyledi. Depresyonun devam ettiğini beyan eden Oleksiy N. “Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. Hala kendimde değilim” dedi.

"BIÇAĞI ALDIM, EŞİM DUŞTAYDI..."

Mahkemede pek fazla konuşamayan sanığın avukatı, Oleksy N.'nin 21 Mayıs 2022'de verdiği ilk savunmasını okudu. Ukraynalı adam ilk savunmasında, “Savaş çıkınca önce İtalya’ya sonra Türkiye’ye geçtim. Alanya’ya geldikten sonra psikolojim bozuldu. İntihar etmeyi düşündüm. Özel bir hastaneye gittim. Ayrıca AİDS olduğumu öğrenince psikolojim daha da bozuldu, hatta intihar notu da yazdım. Eski hayatıma dönerim diye bunalıma girdim. Olay günü uyandıktan sonra mutfağa gittim. Bıçağı aldım. Eşim duştaydı. Önce kızımın boğazını kestim. Sonra oğlumu bıçakladım. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı. Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! Fakir yaşamalarını istemedim

"ÇOK NET HATIRLAMIYORUM"

Savunmasının okunmasının ardından Oleksiy N, mahkeme heyeti başkanının bu savunmasıyla ilgili bir şey diyeceğin var mı sorusunu “Çok net hatırlamıyorum” şeklinde yanıtladı.

Sanığın avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek savundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarından Ayşe Doğan ise sanığın savunmalarının suçtan kurtarılmaya yönelik olduğunu söyleyerek, “Sanığın en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia N.'nin ifadesinin alınması, sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2023 tarihine erteledi.

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