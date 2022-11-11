Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: "Yapacaklarımızı daha yapmadık"

Eskişehir merkezli 41 adreste yüzlerce kişiyi dolandırarak milyon liralık vurgun yapan çete üyelerine yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: "Yapacaklarımızı daha yapmadık"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Balıkesir Merkez ve Edremit İlçesi, Gaziantep, Samsun, Manisa’nın Akhisar İlçesi, Muğla’nın Bodrum İlçesi, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya ve Antalya’da tespit edilen 41 adreste bulunan 42 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: Yapacaklarımızı daha yapmadık

10'U KADIN 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 10’u kadın 30 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 adet silah, bir miktar uyuşturucu madde, cep telefonları, GSM sim kartları, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, laptop, flash bellekler, ve şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: Yapacaklarımızı daha yapmadık

YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin, hedef olarak belirlediği kişilerin gayrimenkullerini yüksek fiyattan satış vaadinde bulunduğu ve çeşitli bahaneler öne sürerek mağdurların telefonlarına kurdukları internet bankacılığı uygulamasından kredi çekerek kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi. Bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheliler, mağdurların kredi ödeme tarihi geldiğinde yaptıkları şikâyetler sonucu başlatılan operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: Yapacaklarımızı daha yapmadık

ZAFER İŞARETİ YAPARAK POZ VERDİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasındaki 2 kadın, gazetecilere, “Yapacaklarımızı daha yapamadık. Daha yapamadıklarımızı yapacağız” diyerek zafer işareti yaptı.

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