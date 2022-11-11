Antalya'da Rus turist dehşeti! 2 liralık tuvalet ücretini ödememek için can aldı!

Antalya'nın Kemer’de 25 Ekim tarihinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan (60), otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli turist tuvalet ücretini ödemek istemeyince tartıştı. Tartışmada iddiaya göre R.K.’nin yumruklarına maruz kalan Özcan, yere düşerek başını kaldırım taşına çarpıp yaralandı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, gözetim altında iken 2 saat sonra kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

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İŞLETMECİ HAYATINI KAYBETTİ

Aynı zamanda kanser hastası olduğu öğrenilen Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti. Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorgulayarak, olaya ait çevredeki kamera görüntülerini inceledi.

Polis, Rus turist R.K.'yı otelinde gözaltına aldı. Rus turist çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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YAKINLARI CENAZEYİ TESLİM ALDI

Acı haberin ardından sabah saatlerinde Çankırı’dan gelen yakınları, Özcan’ın cenazesini Adli Tıp Kurumu görevlilerinden teslim aldı. Cenazenin Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.