Tekirdağ'da kızı kaçırılan ailenin gözü döndü! Öyle bir şey yaptılar ki facia, son anda önlendi

Alınan bilgilere göre olay Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak üzerindeki bir dükkanda yaşandı. Vural K. isimli kişi kız arkadaşını kaçırdı.

ÇALIŞTIĞI DÜKKANDA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Kızın ailesi konuşmak için Vural K.'nın çalıştığı dükkana geldi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştükten sonra aile, Vural K.'yı dükkana kilitledi. Dükkanı ise ateşe verdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Durumu gören vatandaşlar, dükkanının kapısını açarak Vural K.yı kurtardı. Daha sonra ise ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.