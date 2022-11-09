Tekirdağ'da kızı kaçırılan ailenin gözü döndü! Öyle bir şey yaptılar ki facia, son anda önlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını kaçıran Vural K., kaçırdığı kız arkadaşının ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası gözü dönen aile yaptıklarıyla Vural K.'ye dehşeti yaşattı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Tekirdağ'da kızı kaçırılan ailenin gözü döndü! Öyle bir şey yaptılar ki facia, son anda önlendi

Alınan bilgilere göre olay Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak üzerindeki bir dükkanda yaşandı. Vural K. isimli kişi kız arkadaşını kaçırdı.

ÇALIŞTIĞI DÜKKANDA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Kızın ailesi konuşmak için Vural K.'nın çalıştığı dükkana geldi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştükten sonra aile, Vural K.'yı dükkana kilitledi. Dükkanı ise ateşe verdi.

Tekirdağ'da kızı kaçırılan ailenin gözü döndü! Öyle bir şey yaptılar ki facia, son anda önlendi

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Durumu gören vatandaşlar, dükkanının kapısını açarak Vural K.yı kurtardı. Daha sonra ise ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arif Verimli'den üzen paylaşım! Yaşadığı acı olayı ilk kez açıkladı!
Arif Verimli'den üzen paylaşım! Yaşadığı acı olayı ilk kez açıkladı!
Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!
Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!
Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!
Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!
12 Kasım'da yapılacak olan tatbikat hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Sezer: "Tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek"
12 Kasım'da yapılacak olan tatbikat hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Sezer: "Tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek"
Son Haberler
Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!
Dikkat çeken sözler! Rusya'dan tahıl koridoru ve Ukrayna ile müzakere çıkışı!
Tekirdağ'da kızı kaçırılan ailenin gözü döndü! Öyle bir şey yaptılar ki facia, son anda önlendi
Tekirdağ'da kızı kaçırılan ailenin gözü döndü! Öyle bir şey yaptılar ki facia, son anda önlendi
Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni...
Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni...
Ölüm eğlenirken geldi! Küçük çocuk, salıncağın ipinin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti
Ölüm eğlenirken geldi! Küçük çocuk, salıncağın ipinin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti
Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?
Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?
Tarım ve Orman Bakanı'ndan önemli açıklamalar! Barajlardaki kritik seviyeyi değerlendirdi: "4 aylık suyumuz kaldı"
Tarım ve Orman Bakanı'ndan önemli açıklamalar! Barajlardaki kritik seviyeyi değerlendirdi: "4 aylık suyumuz kaldı"
Çok Okunanlar
Kamu bankaları hangileri? İşte Devlet Bankaları Listesi 2022
Kamu bankaları hangileri? İşte Devlet Bankaları Listesi 2022
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Daha 1,5 yaşındayken regl oldu! Bebek yaşta ergenliğe giren genç kadının hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız!
Daha 1,5 yaşındayken regl oldu! Bebek yaşta ergenliğe giren genç kadının hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız!
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!
Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek"
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu