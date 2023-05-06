Dikkat Faturalarınız hatalı gelebilir! Doğalgazda ücretsiz dönem başladı!

Doğalgazda 1 aylık faturasız dönem ve 25 metreküplük indirim hakkında detaylar belli oldu. Hatalı faturalar iptal edilerek, oluşan tutarlar abonelere geri ödenecek. İşte detaylar...

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Dikkat Faturalarınız hatalı gelebilir! Doğalgazda ücretsiz dönem başladı!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararnameyle konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar oluşacak ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmayacağı, sonrasında ise 1 Mayıs 2024'e kadar aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketimler için bedel tahsil edilmeyeceği belirtilmişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da uygulamaya ilişkin esasları belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlerken tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.

Türkiye'de 19.7 milyon doğalgaz abonesi olduğunu belirten Yılmaz, "Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak" diye konuştu.

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