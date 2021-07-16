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Dikkat! O destek için başvurular 30 Temmuz'da sona erecek

Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sona erecek.

Dikkat! O destek için başvurular 30 Temmuz'da sona erecek

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvurularının 30 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu. Nihat Çelik, yetiştiricilere başvurularını son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Nihat Çelik, Resmi Gazetede yazılı açıklamada bulundu. 21 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan duyuruda Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na göre başvuruların 1 Temmuz'da başladığını ve 30 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.

Dikkat! O destek için başvurular 30 Temmuz'da sona erecek

BAYRAM SONRASI BAŞVURULAR İÇİN SON 6 GÜN!

Kurban Bayramı'ndan sonra başvurular için 6 gün kalacağını anımsatan Çelik, "Yetiştiricilerin salgını da göz önüne alarak sıkışıklığa neden olmamak için son günü beklemeden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine başvurmaları yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi açısından önemli. Geçen yıllara göre kapsamı daha da genişletilerek uygulanan hibe destek programından yararlanmak isteyen yetiştiricilerin zaman geçirmeden başvurularını tamamlaması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Dikkat! O destek için başvurular 30 Temmuz'da sona erecek

Çelik, büyükbaş hayvanlar için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş hayvanlar için de en az 100 baş, en fazla 300 baş anaç kapasiteli ahır ya da ağıl yapımı için kapasite artırımı veya iyileştirilmesi yanı sıra her türlü maddi destek verileceğini aktardı.

Dikkat! O destek için başvurular 30 Temmuz'da sona erecek

Yetiştiricilere sağlanan desteklerin mühim olduğuna dikkati çeken Çelik "Ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesi çok önemli. Böylelikle üreticilerin emeklerinin karşılığını almaları yanında tüketicilerin de daha uygun fiyatlarla, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşma imkanlarına kavuşmaları sağlanacak. Bu yönde Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yetiştiriciler olarak çok büyük destek görüyoruz. Bu kararla Sayın Cumhurbaşkanı'mız yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

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