Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sosyal medya kullanıcıları için önemli uyarı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter'dan uyarıda bulundu.

Güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından, son günlerde gündeme gelen, özellikle yurt dışı kaynaklı, sosyal medya üzerinden şantaj girişimlerine karşı yapılan uyarıda, vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer sosyal medya uygulamaları ya da mecralar üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, sonrasında şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

DİKKATLİ OLUNMASI YÖNÜNDE UYARIDA BULUNULDU

Yayımlanan uyarıda vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, Instagram üzerinden dolandırıcılık olaylarına karşı da dikkatli olunması istendi.