Dikotomi ne demek, TDK'ya göre Dikotomi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dikotomi ne demek? Dikotomi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dikotomi kelimesi. Peki dikotomi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dikotomi nedir, dikotomi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİKOTOMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dikotomi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dikotomi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dikotomi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkileşim

