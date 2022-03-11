Diktatör ne demek, TDK'ya göre Diktatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diktatör ne demek? Diktatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diktatör kelimesi. Peki diktatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diktatör nedir, diktatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİKTATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diktatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diktatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diktatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse

- Zorba



DİKTATÖR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İmparatorluk diktatörü olacağını hayalime bile getirmiyordum.

- Herhangi bir diktatörün ismini veya resmini gördüğüm zaman tüylerim diken diken ürperir.

