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Diktatörlük ne demek, TDK'ya göre Diktatörlük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diktatörlük kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diktatörlük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diktatörlük nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diktatörlük kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diktatörlük ne demek, TDK'ya göre Diktatörlük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diktatörlük ne demek? Diktatörlük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diktatörlük kelimesi. Peki diktatörlük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diktatörlük nedir, diktatörlük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİKTATÖRLÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diktatörlük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre diktatörlük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diktatör olma durumu
- Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen
- Bir diktatör tarafından yönetilen ülke

DİKTATÖRLÜK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Seni diktatörlük hırsını beslemekle suçluyorum.
- Diktatörlükten kurtulmak isteyen her toplum dil öğrenimine ne denli önem verse yeridir.

DİKTATÖRLÜK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- diktatörlük etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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