Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! İzlandalı Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Alihan Aloğlu’yla 8 ay süren birlikteliğini geçtiğimiz ay sonlandıran ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre güzel oyuncu, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.

37 yaşındaki İzlandalı yönetmen Saevarsson'in daha önce evlendiği ve eski eşinden üç çocuğu olduğu öğrenildi. Yönetmenin son dönemde reklam çekimleri ve Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için sık sık Türkiye’ye geldiği söyleniyor.

Öte yandan Dilan Çiçek Deniz ve Alihan Aloğlu'nun yoğun iş tempoları nedeniyle ilişkilerine bir süre karşılıklı olarak ara verme kararı almışlardı.

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı, kaç çocuğu var?