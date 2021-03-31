Dilan Çıtak Tatlıses iş yerine giren hırsızların saldırısına uğradı!

İstanbul Nişantaşı'ndaki iş yerine giren yabancı uyruklu bir kaç kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade eden Dilan Çıtak, hırsızlık amaçlı saldırıdan yaralanmadan kurtuldu. Dilan Çıtak, olayın hemen ardından durumu polise bildirerek Harbiye Polis Karakolu'na gitti.

ÇALIŞAN DARBE ALDI

Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter ilerleyen dakikalarda yanlarında çalışan bir gençle karakoldan ayrıldı. Gencin kafasından darbe aldığı görüldü.

Olaydan sonra sinirleri bozulan Dilan Çıtak Tatlıses, görüntü almaya çalışan gazetecilere sert tepki göstererek çekim yapılmasına engel oldu.