Dilan Çıtak’tan babası İbrahim Tatlıses’e sert sözler: "Adaletli ol"

İbrahim Tatlıses ile 26 yıl sonra 2016’da kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasında ev krizi çıkmıştı.

Dilan, babasının tüm evlatlarına Kuşadası’ndan yazlık villalar verdiğini, kendisinin alamadığını söyleyince Tatlıses şu açıklamayı yapmıştı:

“Dilan tapu için evrakları geç getirdi.”

Bu sözlere kızan Dilan Çıtak babası için çok sert konuştu!

‘Çocuk evrakla yapılmaz’

İşte Dilan Çıtak’ın babası İbrahim Tatlıses’i kızdıracak o açıklaması:

‘Ben ev bekliyormuşum gibi bir açıklama olmuş ama ben ev miras beklemiyorum. çocuk evrakla yapılmıyor hislerle yapılıyor, yani gerçekten bir his varsa ortada evrak geç geldi çok getirildi denmez, bu çok mazeret gibi gelmiyor bana, evrağın geç getirilmesi bir tek bana mı denk gelmiş’ dedi.

Tatlıses sözlerine şöyle devam etti: “Ben kalkıpta bir şeylerin peşine düşmedim, bana göre Sezar’ın hakkı Sezar’ındır. İnsanın salak yerine konması yanlış, adaletli olmak lazım, babam herkese çok yardımsever bir insandır yanındaki yardımcılara kadar verilen ev 23 sene sonra barıştım denilen çocuğa verilmiyorsa evrak bana suni geldi diyebilirim.”