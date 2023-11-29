Dilan Polat cezaevinde ODA TV'nin sorularını yanıtladı! İntihar edecek mi, Eşi Engin Polat'ı suçluyor mu?

Kara para aklamak, vergi kaçırmak gibi bir dizi suçtan dolayı tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde ilk röportajını ODA TV isimli internet sitesine verdi. Bir çok soruya yanıt veren Polat, " İntihar edecek mi?" sorusuna da bakın ne yanıt verdi.

YAYINLAMA
Google News
Dilan Polat cezaevinde ODA TV'nin sorularını yanıtladı! İntihar edecek mi, Eşi Engin Polat'ı suçluyor mu?

Günlerdir gündemden düşmek bilmeyen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan cezaevinde de haberler gelmeye devam ediyor.

Dilan Polat cezaevindeyken hakkında pek çok haber çıkmış ve bu sorular yanıtı Polat cephesi tarafından merak edilmişti. ODA TV'den Oğuz Ok'da herkesin merak ettiği bu soruları Dilan Polat'a yönetti. Polat avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla bu sorulara tek tek cevap verdi.

İşte o sorular:

Oğuz Ok: Davanın gidişatı hakkında herhangi bir iyimserliğiniz var mı?

Dilan Polat: Ben davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum ama avukatım soruşturmanın normal gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımız olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz.

aa-20231104-32644264-32644260-dilan-5lku-jpg.webp

O.O.: Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?

D.P.: Gençlikten, bir anda imkan sahibi olmaktan kaynaklanan sorumsuzluklarımız oldu bundan dolayı zaten üzüntülerimizi ve pişmanlıklarımızı dile getiriyoruz. Buradan daha basiretli, daha temkinli ve daha faydalı işler yaparak çıkacağız, öyle dua ediyorum.

“750 BİN LİRA” SÖZÜ İÇİN PİŞMAN MI?

O.O.: "Bazen günde 750 bin lira harcıyorum" sözünden dolayı pişmanlığınız var mı?

D.P.: Günlük para harcamam biraz medyayla ilgili. Birkaç kişiyle çekişmemizden kaynaklanan bir şey. Her gün bu kadar para harcanmasının mümkün olmadığını hepimiz biliriz. Bir tarafıyla ortalama bir Türk vatandaşı gibi yaşarken, işimiz gereği ve bu sosyal medyanın vermiş olduğu zihinsel mecburiyetler mi diyeyim sosyal dayatmalar mı diyeyim… Nasıl öyle yapıyorduk, şimdi yavaş yavaş anlıyorum. Yoksa ben savurganlık yapmakta istekli biri değilim ya da şimdi öyle hissediyorum. Tabii bunları hep muhakeme etmeye çalışıyorum bir taraftan. Üzüntü ve zor zamanlar yaşamın yanında her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Daha çok kendimi, daha çok başka insanları tanımaya, bunlardan dersler çıkarmaya çalışıyorum.”

aa-20231104-32644264-32644261-dilan-krjk-jpg.webp

YARDIMCISI ŞULE HAKKINDAKİ İDDİAYA YANITI

O.O.: Yardımcınız Şule'nin sizin montunuzla alışveriş yaptığı iddia edildi. Kendisiyle cezaevine girdikten sonra bir temasınız oldu mu?

D.P.: Bazen birçok şey hatırlamadığım da oluyor. Burada başka başka şeylere yoğunlaştım. Şule ve mont işini tam olarak hatırlayamadım.

KARDEŞİ SILA DOĞU İLE KAVGA İDDİASI

O.O.: Kardeşiniz Sıla Doğu ile cezaevinde kavga ettiğiniz iddia edildi, aynı iddia diğer mahkumlarla aranızda da yaşandığı öne sürüldü. Bu iddialar doğru mu? Diğer mahkumların size bakışı nasıl?

D.P.: İnanın Oğuz Bey, burada insan bir başkasıyla değil, kendi kendisiyle bir kavga içinde oluyor. Doğru ile eğriyi ayırma hususunda yeterli zaman oluyor. Çocuklarım için endişelenmenin dışında hep düşünmek, mukayese etmek ve bunları not almakla zaman geçiyor. Kimseyle bir hır gürümüz yoktur.

aa-20231104-32643273-32643268-dilan-elzr-jpg.webp

“BURANIN İKİ ÖZELLİĞİ VAR: DUA VE SİGARA”

O.O: Cezaevi günleri nasıl geçiyor? Koğuş düzeni nasıl? Alışverişte hangi yiyecekleri alıyorsunuz? Neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Aileniz dışında en çok özlediğiniz şey ne?

D.P.: Burada günler zor geçiyor. Zaman zaman çok sakin oluyorum, zaman zaman yoğunlaşıp ağlıyorum. Vaktimin bir kısmını kendimi anlamakla, tanımakla geçiyor. Gözyaşlarımın bir kısmı özlemden kaynaklanıyor. Buranın iki özelliği var: biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile düşünme meselesi oluyor.

aa-20231104-32643273-32643271-dilan-gc59-jpg.webp

İNTİHAR İDDİASI… CEZAEVİNDE ‘İÇ GÜZELLİK UZMANINI’ BULDU

O.O.: Cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunduğunuz iddiaları doğru mu?

D.P.: İntihar gibi bir kararlılık halinde olmuyor insan ama çok sıkıştığım zamanlar oluyor. Çok sevdiğim biriyle telefon görüşmesi yaparken veya bir dostum avukat abilerim gelince onlardan ayrıldıktan sonra kısa sürede toparlanamıyor Hüseyin (Kaya) Abi, sanki avukat gibi değil de iç güzellik uzmanı gibi davranıyor bize. Bazen de sert konuşuyor ama bundan sonra iç güzellik merkezi açacağız gibi espri yapıyor öyle savrulup gidiyoruz…

Kaynak: ODATV

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya rezilliği tam gaz devam ediyor! Fenomen Tayyar ve Özlem çifti için savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı
Sosyal medya rezilliği tam gaz devam ediyor! Fenomen Tayyar ve Özlem çifti için savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Sosyal medyadaki görüntüler polisi harekete geçirdi! Ahlaksız TikTok'cuya gözaltı!
Sosyal medyadaki görüntüler polisi harekete geçirdi! Ahlaksız TikTok'cuya gözaltı!
Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım'
Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım'
Son Haberler
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Ünlü oyuncu Emre Kınay çileden çıktı! İstanbul belediyesine esti gürledi!
Ünlü oyuncu Emre Kınay çileden çıktı! İstanbul belediyesine esti gürledi!
Futbolcuların dolandırılma davasında Flaş gelişme! Arda Turan ile bankacı Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı
Futbolcuların dolandırılma davasında Flaş gelişme! Arda Turan ile bankacı Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu
Silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı! Fenomen Banu Parlak hakkında karar verildi!
Silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı! Fenomen Banu Parlak hakkında karar verildi!
Taburcu olması bekleniyordu! Ünlü sunucu Metin Uca'dan kötü haber, entübe edildi!
Taburcu olması bekleniyordu! Ünlü sunucu Metin Uca'dan kötü haber, entübe edildi!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"