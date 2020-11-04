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Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Genç oyuncu Onur Bay ile yaşadığı aşk ile gündemde olan oyuncu Dilara Aksüyek, ATV'nin yeni dizisi Baş Belasında rol almasıyla merak konusu oldu. Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtı haberimizde...

Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek ATV ekranlarının yeni dizisi Baş Belası'nda Nazlı karakterine hayat veriyor. Bu kapsamda Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

DİLARA AKYÜSEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Dilara Akyüsek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, ilk rolünü 2012 Yılında 'Evlerden Biri' dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan 'Merhamet' adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra 'Kadim Dostum' isimli dizide Deniz karakterini canlandırdı.

'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' dizisinde 'Mahfiruze Sultan' karakterine hayat veren Dilara Aksüyek, son olarak 'İstanbullu Gelin' ve 'Arıza' dizilerinde rol aldı.

Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1987 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Dilara Aksüyek, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır ve bekardır.

Dilara Aksüyek 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve aslan burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @dilaraaksuyek_ kullanıcı adıyla yer almaktadır.

DİLARA AKSÜYEK ROL ALDIĞI DİZİLER

2012 - Evlerden Biri (Filiz)
2013 - Merhamet (Şadiye)
2014 - Kadim Dostum (Deniz)
2015 - Adı Mutluluk (Dolunay)
2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Mahfiruze Sultan)
2016 - Mahrumlar (Tanem)
2017 - İstanbullu Gelin (İpek Boran)
2020 - Arıza (Füsun Keskin)
2021- Baş Belası (Nazlı)

Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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