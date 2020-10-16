Dilay Kemer kimdir? Kaç yaşında? Dilay Kemer ne kanseri? Son durumu nasıl?

FB TV'nin genç ve sevilen sunucusu Dilay Kemer, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Takipçileriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Kemer'in bugün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Bunun üzerine sevenleri, Dilay Kemer kimdir? Kaç yaşında? Dilay Kemer ne kanseri? Son durumu ne? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

DİLAY KEMER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

32 yaşındaki Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya’nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

DİLAY KEMER NE KANSERİ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir fotoğrafın altında "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer veren Kemer, kan kanseri olduğu için uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

DİLAY KEMER'İN SON HALİ

İkinci kez ilik nakli olduğu bilinen Dilay Kemer, hastaneden attığı son fotoğrafla sevenlerinden destek istedi. Ameliyattan sonraki sürecin güzel geçmesi için dua ve enerji beklediğini ifade eden Kemer, son halini bu görselle paylaştı.

FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada; "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" ifadeleri kullanıldı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı. Şu an için sağlık durumu hakkında başka bir açıklama yapılmayan sevilen sunucunun hayranları, sosyal medyadanv kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DİLAN KEMER'İN INSTAGRAM HESABI NE?

Dilan Kemer'in Instagram hesabı için TIKLAYINIZ