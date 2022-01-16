Dilberdudağı ne demek, TDK'ya göre Dilberdudağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dilberdudağı ne demek? Dilberdudağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dilberdudağı kelimesi. Peki dilberdudağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dilberdudağı nedir, dilberdudağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİLBERDUDAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dilberdudağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dilberdudağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dudak biçiminde hazırlanan bir hamur tatlısı

