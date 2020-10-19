Dilek Doğan olay nedir? Dilek Doğan kimdir? 24 yaşındaki Dilek Doğan'ın 18 Ekim 2015'te Küçükarmutlu'daki evinde arama yapan Özel Harekât polislerinden biri tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından 5 yıl geçti ve Dilek Doğan olayı ölüm yıldönümünde gündem oldu. Peki Dilek Doğan olay nedir? Vuran polis kim? Neden vuruldu? Terörist mi? Dilek Doğan kimdir? Vurulma anı..

DİLEK DOĞAN OLAYI

ABD Başkonsolosluğu’na yapılan silahlı saldırıya karıştığı ileri sürülen bir zanlının yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerine mensup 13 görevli memur biri zırhlı, dört sivil araçla Doğan Ailesi'nin evine gitti. Aramaya katılan özel harekat grubundan bir polisin silahından çıkan kurşunla Dilek Doğan ağır yaralandı. 45 dakika sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Aile, Dilek Doğan'ı öldürenin, 55 yaşlarında sakallı bir polis olduğunu ve teşhis edebileceklerini söyledi. Bu kişinin ekibin amiri olan Yüksel Moğultay olduğu belirlendi.

DİLEK DOĞAN VURULMA ANI

DİLEK DOĞAN KİMDİR?

18 Ekim tarihinde Sarıyer'deki evinde polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün gece yaşamını yitiren 25 yaşındaki Dilek Doğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Türkçayırı Mahallesi'nde toprağa verildi.

DİLEK DOĞAN DAVASI

Moğultay hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 83. maddesine dayanılarak “ihmal suretiyle kasten öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve iddianame kabul edildi. Dilek Doğan öldürüldüğü sırada başka bir odada kayıt yapan polis kamerasından alınan seslerin dökümüne de iddianamede yer verildi. Yapılan ilk duruşmada sanık, tetiğe basmadığını, aileyi salona ittirdiği sırada silahının patladığını savundu ve patlamaya Dilek Doğan'ın ağabeyi Mehmet Doğan'ın neden olduğunu iddia etti.

Davanın ilerleyen aşamalarında, Doğan’ın vurulmasından hemen sonra kayda alınan, özel harekat polislerinin kendi aralarında Moğultay'ın Dilek Doğan’ı vurduğuna yönelik konuşmalarının, ailenin tepkisinin ve başka silah seslerinin de duyulduğu görüntülere ulaşıldı.

Savcı mütalaasında, "neticesi öngörülemeyerek gerçekleştirilmesi olarak tanımlanan taksir" tanımını yaparak sanığın 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Dilek Doğan'ın ailesinin avukatı, dosyadaki delillerin yok sayıldığını ve gerçekle ilgisi olmayan, sanıkları koruyan bir mütalaa verildiğini söyledi.

Dava sonucunda sanık Yüksel Moğultay'ın taksirle öldürme eylemine uyan TCK'nın 85/1 maddesi uyarınca suç konusunun önem ve değeri, olayın meydana geliş şekli, kusurunun yoğunluğu, sonucun ağırlığı dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın bu eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdiğine hükmeden mahkeme heyeti cezada artırım yaparak 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Ceza iyi hal nedeniyle 6 yıl 3 aya düşürüldü.

Dilek Doğan'ın ailesi ve avukatları bunun bir ceza değil ödül olduğunu söyleyerek kararı eleştirdi.