TÜBİTAK'ta baş uzman olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu. Zehirli gazlara karşı algılama hassasiyetine sahip kimyasal sensörlerin geliştirilmesinde çalışan Erbahar'ın İstanbul Tuzla'daki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Peki, Dilek Erbahar kimdir? Nereli, kaç yaşında? TÜBİTAK çalışanı neden öldü? Dilek Dündar Erbahar Biyografisi

DİLEK ERBAHAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dilek Dündar Erbahar'in 2012 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptı. 2016 yılında yayımlanan Sıvı Ortamda Amin Türevlerinin Doğrudan Tespiti için Metal Oksit Bazlı İnce Filmlerle Modifiye Edilmiş Piezoelektrik Dönüştürücülerin Kullanımı çalışmasının patentini aldı.

Erbahar, 15 yılı aşkın süredir TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görev yapmaktaydı. Ayrıca Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, zehirli gazları algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler üretmeyi amaçlıyordu.

Proje kapsamında geliştireceği sensör sisteminin sanayiye ve ulusal güvenliğe aktarılması ile askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimlerinin, sanayi kuruluşlarının ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması ile ülkemize katma değer kazandırılması hedefleniyor.

DİLEK DÜNDAR ERBAHAR NEDEN ÖLDÜ?

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'da evinde ölü bulundu.

Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

TÜBİTAK çalışanı Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti! Evinde ölü bulunan bilim insanı, eşine not bırakmış!