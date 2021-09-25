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  3. Dilek'in sözleri kan dondurdu! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yaşadığı istismarı açıkladı!

Dilek'in sözleri kan dondurdu! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yaşadığı istismarı açıkladı!

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' adlı programda 17 yaşındaki Dilek, ailesi tarafından yıllarca istismara uğradığını anlattı. Dilek'in, "Satıldıktan sonra annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar" sözleri kan dondurdu.

Dilek'in sözleri kan dondurdu! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yaşadığı istismarı açıkladı!

'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına başvuran Dilek Albayrak ailesi tarafından istismara uğradığı hakkında iddialarda bulundu. Albayrak'ın anlattıkları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu.

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in stüdyoda anlattıkları herkesi şoke etti. Yaşadığı köyde yıllarca satıldığını söyleyen Dilek, Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Dilek'in sözleri kan dondurdu! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yaşadığı istismarı açıkladı!

"ANNEM, BABAM OTURUP BİZİ İZLİYORLARDI"

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.

Dilek'in sözleri kan dondurdu! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yaşadığı istismarı açıkladı!

"KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI"

Dilek'in kocası Bahattin'in "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyoda hareketlilik yaşandı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili sert konuştu.

Dilek'in sözleri kan dondurdu! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yaşadığı istismarı açıkladı!

"ANNESİ DİLEK'İ 1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI"

Canlı yayına bağlanmak için çok sayıda telefon gelirken ismini vermek istemeyen tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalar yaptı. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını ifade etti.

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